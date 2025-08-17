Pesan Gubernur Jateng di Momen Kemerdekaan: Jaga Persatuan dan Kesatuan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia (RI) sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan.

Pesan itu dia sampaikan usai menjadi Inspektur Upacara Kemerdekaan di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Minggu (17/8).

Luthfi menyebut rasa persatuan adalah kunci dalam menjaga Jateng yang dikenal sebagai miniatur Indonesia.

Menurutnya, konsolidasi antar-35 kabupaten/kota dan seluruh elemen masyarakat harus terus diteguhkan karena menjadi fondasi terciptanya ketertiban dan keamanan.

“Tidak boleh memaksakan kehendak. Kita berbeda-beda dari semua aspek, tetapi tetap satu. Nyawa Jawa Tengah itu adalah persatuan dan kesatuan, di dalamnya ada gotong royong dan tepa selira,” ujarnya.

Selain soal persatuan, Luthfi juga menekankan pentingnya meneguhkan kedaulatan untuk mendukung program pemerintah dalam swasembada pangan dan kemandirian ekonomi.

“Basisnya ada di desa. Dari desa kami gerakkan, dari kota kita perkuat. Dengan begitu, Jawa Tengah akan menjadi provinsi yang kuat,” ujar eks Kapolda Jateng tersebut.

Dia berharap langkah tersebut menjadi pijakan untuk mewujudkan Jateng Maju Berkelanjutan dan Indonesia Emas 2045.