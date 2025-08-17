Momen Kemerdekaan, BEM Unissula Pasang Karangan Bunga One Piece di Tugu Muda Semarang
Minggu, 17 Agustus 2025 – 21:10 WIB
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Momen Kemerdekaan, BEM Unissula Pasang Karangan Bunga One Piece di Tugu Muda SemarangTugu Muda Semarang mendadak menjadi perhatian publik pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8).
Bukan karena pesta rakyat, melainkan karangan bunga hitam dengan simbol tengkorak ala anime One Piece yang dipasang mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
Karangan bunga bertuliskan “Permasalahan Menuju HUT 80 RI” itu dihiasi bendera merah putih dan bendera Jolly Roger.
BEM Unissula memasang karangan bunga One Piece di Tugu Muda Semarang, begini penjelasannya.
