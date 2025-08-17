JPNN.com

Minggu, 17 Agustus 2025 – 21:10 WIB
Momen Kemerdekaan, BEM Unissula Pasang Karangan Bunga One Piece di Tugu Muda Semarang - JPNN.com Jateng
Karangan bunga bersimbol One Piece dipasang BEM Unissula di Tugu Muda Semarang saat HUT ke-80 RI, Minggu (17/8). FOTO: Source for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Momen Kemerdekaan, BEM Unissula Pasang Karangan Bunga One Piece di Tugu Muda SemarangTugu Muda Semarang mendadak menjadi perhatian publik pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Minggu (17/8).

Bukan karena pesta rakyat, melainkan karangan bunga hitam dengan simbol tengkorak ala anime One Piece yang dipasang mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.

Karangan bunga bertuliskan “Permasalahan Menuju HUT 80 RI” itu dihiasi bendera merah putih dan bendera Jolly Roger.

Diletakkan di dekat rambu Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) sekitar pukul 11.00 WIB, pesan protes tersebut bisa terbaca jelas oleh pengendara yang melintas.

BEM Unissula memasang karangan bunga One Piece di Tugu Muda Semarang, begini penjelasannya.
