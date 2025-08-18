Nada Harpa Katelyn Iringi Semarak HUT ke-80 RI di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Balai Kota Semarang, Minggu (17/8), makin semarak dengan penampilan memukau Katelyn Janette Agussoegito, gadis berusia 12 tahun yang piawai memainkan harpa.

Dengan penuh percaya diri, dia mengiringi lantunan musik bersama Soegijapranata Catholic University Orchestra dalam rangkaian hiburan setelah prosesi upacara.

Katelyn mengaku senang mendapat kesempatan langka ini, meskipun persiapan dilakukan dalam waktu singkat.

“Persiapannya hanya seminggu karena Mr. Iwan ngasih tahunya mepet, tetapi masih bisa,” ujarnya sambil tersenyum.

Bakat musik Katelyn terasah sejak usia sembilan tahun. Dia belajar harpa secara online dengan seorang guru dari Surabaya melalui panggilan video WhatsApp.

“Jadi gurunya tetap di Surabaya, tetapi saya bisa les dari rumah,” kata siswi SMP Dominico Savio Semarang itu.

Selain tampil bersama orkestra, Katelyn juga kerap mengikuti berbagai kompetisi internasional. Dua tahun lalu diia berpartisipasi di Seoul, Korea Selatan.

Meski belum berhasil meraih juara, dirinya mengaku pengalaman itu menjadi bekal berharga untuk penampilan berikutnya.