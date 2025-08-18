Ledakan Sumur Minyak di Blora Menewaskan Warga

JPNN.com

Senin, 18 Agustus 2025 – 09:20 WIB
Ledakan dan kobaran api besar melumat sebuah sumur minyak milik warga di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Minggu (17/8) siang. Foto: antara

jateng.jpnn.com, BLORA - Ledakan dan kobaran api besar melumat sebuah sumur minyak milik warga di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Minggu (17/8) siang.

Akibatnya, satu orang tewas dan empat warga mengalami luka bakar parah.

Kepala Bidang Pelayanan RSUD dr. R. Soetijono Blora dr. Farida Laela mengungkapkan korban luka yang dirawat mengalami luka bakar mencapai 70–90 persen.

“Berdasarkan catatan IGD, satu orang meninggal dunia dan empat warga luka bakar sedang dalam proses rujukan,” kata Farida.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Blora AKP Gembong Widodo menuturkan peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 12.51 WIB.

Awalnya, warga sedang beraktivitas di sekitar titik pengeboran minyak, lalu tiba-tiba terjadi blow out yang memicu semburan api besar.

“Kobaran api langsung membesar dan melalap area pengeboran. Warga panik dan berhamburan menyelamatkan diri,” ungkap Gembong.

Hingga Minggu sore, api masih berkobar hebat. Lima unit mobil pemadam kebakaran sudah dikerahkan, namun api belum sepenuhnya bisa dipadamkan.

Sumber Antara
