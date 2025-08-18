Korban Tewas Kebakaran Sumur Minyak di Blora Bertambah

jateng.jpnn.com, BLORA - Tragedi kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, kembali menelan korban. Hingga Senin (18/8) siang, tercatat tiga warga meninggal dunia akibat luka bakar serius.

Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyowati menyebutkan identitas korban meninggal, yakni Tanek (60) warga RT 01 RW 02 Desa Gandu; Sureni (52) warga RT 04 RW 01 Dukuh Gendono; dan Wasini (50) warga RT 02 RW 01 Dusun Bendono.

Selain itu, dua korban lain masih berjuang menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Sardjito Yogyakarta, yakni Yeti (30) dan seorang balita berinisial AB (2), keduanya warga Desa Gandu.

Musibah yang terjadi pada Minggu (17/8) sekitar pukul 11.30 WIB itu tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga memaksa sedikitnya 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat.

Ternak warga pun turut terdampak. Enam sapi dan tiga kambing berhasil diselamatkan, tetapi satu sapi dan dua kambing mati terbakar.

Kerusakan rumah warga juga cukup parah. Satu rumah milik Tamsir dilaporkan rusak berat, sementara empat rumah lain milik Sureni, Sukrin, Suntari, dan Suparman masuk kategori rusak sedang.

Mulyowati menjelaskan kebakaran sumur minyak dipicu blow out pada sumur minyak masyarakat. Ledakan disertai semburan gas membuat api kian sulit dikendalikan.

“Api cukup besar dengan tekanan gas tinggi, sehingga tidak bisa ditangani sendiri. Kami sudah berkoordinasi dengan Pertamina HSSE dan Badan Pengelola Energi (BPE),” ujarnya.