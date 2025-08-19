JPNN.com

Warga Pati Bakal Demo Besar Lagi, Mendesak Pemakzulan Bupati Sudewo

Selasa, 19 Agustus 2025 – 09:38 WIB
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

jateng.jpnn.com, PATI - Gelombang protes terhadap Bupati Pati Sudewo kembali mencuat. Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran pada Senin (25/8).

Aksi tersebut dipusatkan di depan Kantor Bupati dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati.

Koordinator aksi, Ahmad Husein menyebut demonstrasi kali ini akan lebih besar dibandingkan aksi pertama pada 13 Agustus 2025.

Fokus utama massa adalah mendesak legislator segera memakzulkan Bupati Sudewo melalui percepatan proses hak angket.

“Tuntutannya mendesak segera memakzulkan Sudewo. Kami minta hak angket dipercepat,” kata Husein saat dihubungi, Selasa (19/8).

Menurutnya, aliansi tidak lagi membuka posko donasi sebagaimana aksi sebelumnya.

Kali ini, yang dibangun adalah posko pengawalan hak angket serta posko pengaduan.

Posko tersebut ditujukan bagi warga yang menjadi korban kebijakan Bupati Sudewo maupun korban kekerasan aparat saat demonstrasi 13 Agustus lalu.

Pemakzulan Bupati Sudewo makin mencuat setelah demo besar 13 Agustus. Kini warga akan beraksi lagi.
