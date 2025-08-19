Pakuwon Mall Semarang Dibangun di Kawasan Gombel Lama, Klaim Terbesar se-Indonesia

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) akan segera memiliki mal terbesar di Indonesia. Hal ini ditandai dengan prosesi groundbreaking Pakuwon Mall Semarang di kawasan Gombel Lama, Senin (18/8).

Pusat perbelanjaan modern tersebut dibangun di atas lahan seluas 12,7 hektare pada tahap pertama.

Kompleks superblok ini mencakup Net Leasable Area (NLA) 134.000 meter persegi, piazza berkapasitas 5.000 orang yang menyuguhkan panorama Kota Semarang dan lapangan golf serta ruang pameran dan konvensi.

Untuk menunjang kenyamanan, disiapkan area parkir bagi 5.000 mobil dan 3.000 motor serta dua hotel berbintang empat dan lima dengan total 538 kamar.

Direktur Marketing Pakuwon Sutandi Purnomosidi menyampaikan pembangunan tahap pertama ditargetkan rampung pada empat tahun mendatang.

Saat beroperasi nanti, mal ini diproyeksikan menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja dari berbagai bidang, mulai dari keamanan, kebersihan, petugas parkir hingga pramuniaga toko.

“Setelah beroperasi nanti, Pakuwon Mall akan minimal menyerap 10.000 tenaga kerja. Kami berkomitmen mengutamakan perekrutan dari warga ber-KTP Semarang,” ujar Sutandi.

Menurutnya, Pakuwon Mall Semarang merupakan superblok perdana yang dibangun Pakuwon Group di Ibu Kota Jateng dengan investasi tahap pertama senilai Rp 5,6 triliun.