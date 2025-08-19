JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ribuan Petugas Irigasi Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Status PPPK Paruh Waktu

Ribuan Petugas Irigasi Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Status PPPK Paruh Waktu

Selasa, 19 Agustus 2025 – 13:40 WIB
Ribuan Petugas Irigasi Geruduk Kantor Gubernur Jateng, Tuntut Status PPPK Paruh Waktu - JPNN.com Jateng
Massa aksi petugas irigasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jawa Tengah (Jateng) menggeruduk Kantor Gubernur Jateng, Selasa (19/8). FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan petugas irigasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Petugas Irigasi (FKPI) Jawa Tengah (Jateng) menggeruduk Kantor Gubernur Jateng, Selasa (19/8).

Mereka menuntut kejelasan status kepegawaian dengan diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Ketua Tim Hukum FKPI Jateng Zainal Abidin Petir menyampaikan jumlah petugas irigasi yang menuntut kepastian status mencapai 2.640 orang.

Baca Juga:

Selama ini, para petugas hanya menerima honor harian tanpa jaminan sosial maupun fasilitas kerja memadai.

“Setidaknya kami mendapatkan gaji bulanan. Kemudian ada fasilitas jaminan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan,” kata Petir di sela-sela unjuk rasa kepada awak media.

Massa juga menuntut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng menyediakan fasilitas kerja lapangan.

Baca Juga:

“Karena selama ini alat seperti cangkul, sabit, hingga mesin pemotong rumput dibeli dengan biaya sendiri,” ujarnya.

Zainal menyebut aksi ini digelar sehari sebelum perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Provinsi Jateng.

Menuntut diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu, ribuan petugas irigasi menggeruduk Kantor Gubernur Jateng.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng gubernur jateng pppk pppk paruh waktu petugas irigasi demo pppk

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU