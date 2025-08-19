Timezone Luncurkan Animal Kaiser+ Versi 2, Hadirkan 76 Mesin Baru di 41 Lokasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Timezone Indonesia kembali menghadirkan gebrakan untuk para penggemar permainan kartu hewan legendaris dengan meluncurkan Animal Kaiser+ Versi 2.

Permainan terbaru ini resmi hadir eksklusif di Timezone dengan 76 mesin baru yang tersebar di 41 lokasi di seluruh Indonesia.

Sebagai satu-satunya pusat hiburan keluarga di Indonesia yang memegang lisensi resmi, Timezone menawarkan deretan kartu anyar yang bisa langsung dimainkan sekaligus dikoleksi.

Hadirnya versi terbaru ini menjadi ajang bagi penggemar lama maupun pemain baru untuk kembali merasakan sensasi bertarung di arena dengan strategi dan koleksi kartu yang lebih seru.

CEO TEEG Indonesia Naveen H menyatakan sambutan publik terhadap Animal Kaiser+ sangat luar biasa sejak pertama kali diperkenalkan.

"Permainan ini bukan sekadar hiburan, tetapi bagian dari memori banyak orang yang kini bisa dihidupkan kembali dalam versi terbaru. Dengan Animal Kaiser+ Versi 2, kami ingin membangkitkan semangat bertarung di arena dan memperluas akses ke lebih banyak lokasi, menghadirkan pengalaman bermain yang tak terlupakan," kata Naveen, Selasa (19/8).

Untuk memeriahkan peluncuran, Timezone menggelar Turnamen Animal Kaiser+ dengan hadiah total puluhan juta rupiah. Kompetisi berlangsung di dua lokasi utama:

Emporium Pluit Mall, Lantai UG pada 8–10 Agustus 2025