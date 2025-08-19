Warga Resah Seusai Penemuan Mayat di Reservoir Siranda, PDAM: Air Tak Tercemar

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Penemuan mayat seorang pemuda yang mengambang di Reservoir Siranda, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (16/8), sempat menimbulkan keresahan warga.

Banyak pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal khawatir air yang mereka gunakan tercemar, lantaran fasilitas tersebut selama ini dikenal sebagai penyuplai air bersih.

Direktur Utama PDAM Tirta Moedal Semarang Yudi Indarto memastikan kekhawatiran itu tidak beralasan.

Dia menyebut Reservoir Siranda sudah tidak difungsikan sebagai bagian dari distribusi harian sejak Maret 2025.

“Saya ingin tegaskan, layanan air bersih di Semarang, khususnya Simpang Lima dan sekitarnya, tetap berjalan normal tanpa kendala,” ujar Yudi, Selasa (19/8).

Menurut Yudi, Reservoir Siranda kini hanya berfungsi sebagai cadangan bila terjadi gangguan luar biasa. Sumber utama air bersih untuk pelanggan berasal dari Instalasi Pengolahan Air Tirta Gajahmungkur.

“Instalasi itu berada di dekat rumah dinas Gubernur Jateng, dengan elevasi lebih tinggi 25 meter dari Reservoir Siranda. Jadi, distribusi air sekarang sepenuhnya mengandalkan instalasi tersebut,” ujarnya.

Keputusan menghentikan penggunaan Reservoir Siranda diambil setelah uji coba menunjukkan sistem distribusi lebih stabil tanpa fasilitas itu. Jika reservoir tetap digunakan, justru dikhawatirkan menimbulkan gangguan.