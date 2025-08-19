JPNN.com

Pemuda yang Ditemukan Tewas di Reservoir Siranda Sempat Mabuk & Berkelahi di Kelab Malam

Selasa, 19 Agustus 2025 – 17:12 WIB
Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena. FOTO: Humas Polrestabes Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi masih menyelidiki penemuan mayat seorang laki-laki yang mengambang di Reservoir Siranda, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu (16/8) kemarin.

Sejumlah saksi telah dimintai keterangan untuk mengungkap penyebab kematian korban.

Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Dharma Sena mengatakan sejumlah saksi yang diperiksa, yaitu petugas keamanan, keluarga korban serta rekan-rekannya.

“Sudah ada beberapa saksi kami ambil keterangan, termasuk sekuriti, pihak keluarga korban dan salah satu rekannya,” ujar Andika, Selasa (19/8).

Menurut Andika, penyidik juga berkoordinasi dengan dokter forensik untuk mencocokkan hasil autopsi dengan temuan di lapangan.

Dari keterangan saksi, korban sempat berada di sebuah tempat hiburan malam sebelum kejadian.

Di sana sempat terjadi perkelahian antara korban dan seorang pengunjung lain. Identitas orang tersebut telah diketahui polisi dan segera akan dimintai keterangan.

“Kami juga sudah mengantongi identitas pengunjung yang sempat terlibat perkelahian,” ujar Andika.

Fakta baru dari polisi, pemuda yang ditemukan tewas mengambang di Reservoir Siranda sempat mabuk dan berkelahi di kelab malam.
