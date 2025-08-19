Demo Pemakzulan Bupati Pati Batal, Inisiator Mengaku Berdamai dengan Sudewo

JPNN.com

Selasa, 19 Agustus 2025 – 22:00 WIB
Aksi unjuk rasa yang diinisiasi oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya. FOTO: ANTARA/Aji Styawan.

jateng.jpnn.com, PATI - Rencana aksi unjuk rasa menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang sedianya digelar pada Senin (25/8) mendatang resmi dibatalkan.

Inisiator demonstrasi Ahmad Husain Hafid mengaku telah berdamai dengan Sudewo setelah melakukan komunikasi langsung dengan orang nomor satu di Kabupaten Pati itu.

“Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan demo pada 25 Agustus batal. Saya sudah tidak berkecimpung di situ lagi. Tadi masyarakat juga sudah saya kasih tahu kalau batal,” kata Husain saat dihubungi awak media, Selasa (19/8).

Menurut Husain, keputusan tersebut diambil setelah dia menilai pergerakan massa yang awalnya menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, kini justru melenceng dari tuntutan awal.

Dia menduga ada kepentingan politik yang menunggangi aksi tersebut.

“Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal real dari masyarakat. Makanya saya memilih membatalkan, ketimbang saya hanya jadi jembatan dan ditunggangi politik,” ujarnya.

Husain menyadari langkahnya membatalkan aksi bisa menimbulkan tuduhan bahwa dirinya telah menerima imbalan dari Bupati Sudewo.

Namun, dia menegaskan tidak mempermasalahkan tuduhan semacam itu. “Biarin, yang penting besok kelihatan. Omahku, ya elek kok (Rumahku juga jelek),” kata Husein.

Ahmad Husein, sang inisiator demo pemakzulan Bupati Pati Sudewo membatalkan rencana aksinya yang akan digelar 25 Agustus 2025.
