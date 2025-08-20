Diterjang Angin Kencang, Puluhan Rumah di Kudus Rusak

jateng.jpnn.com, KUDUS - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kecamatan Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (19/8). Akibatnya, puluhan rumah warga di dua desa mengalami kerusakan.

BPBD Kudus mencatat 50 rumah di Desa Medini dan 30 rumah di Desa Kalirejo terdampak puting beliung. Atap rumah banyak yang beterbangan, sementara beberapa pohon juga tumbang.

“Kerugian material diperkirakan sekitar Rp90 juta, tetapi tidak ada korban jiwa,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kudus Munaji.

Peristiwa itu berlangsung hampir bersamaan. Di Kalirejo, angin kencang terjadi sejak pukul 11.00 WIB hingga siang hari, sedangkan di Medini terpantau mulai pukul 12.00 WIB.

Tim gabungan segera diterjunkan untuk melakukan pembersihan, memperbaiki rumah warga, dan mengevakuasi pohon tumbang. BPBD juga menyalurkan bantuan genteng agar rumah kembali bisa dihuni.

Munaji mengingatkan warga agar tetap siaga menghadapi potensi cuaca ekstrem. “Jika ada puting beliung, jauhi pintu, jendela, atau dinding luar rumah. Itu bagian yang paling rawan diterjang angin,” ujarnya. (antara/jpnn)