Ledakan Sumur Minyak di Blora, Polisi Periksa 8 Saksi

jateng.jpnn.com, BLORA - Polres Blora masih mendalami insiden ledakan sumur minyak warga di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora. Hingga Selasa (19/8), polisi telah memanggil empat saksi dan berencana menambah empat orang lagi untuk dimintai keterangan.

Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan selain saksi dari warga, pihaknya juga meminta keterangan awal kepada pemilik atau investor yang mengelola sumur minyak tersebut.

“Pemilik sudah kami mintai keterangan awal, nanti akan diperiksa lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (18/8), Polres baru memeriksa empat warga sekitar. Sementara itu, investigasi teknis dari Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jateng akan dilakukan setelah api di lokasi benar-benar padam.

“Nantinya, begitu api berhasil dipadamkan, tim Labfor Insyaallah akan datang untuk melakukan penyelidikan secara mendalam,” jelas Wawan.

Polisi menegaskan penyelidikan akan terus berlanjut untuk mengungkap penyebab ledakan dan memastikan tidak ada kelalaian yang berpotensi merugikan warga. (antara/jpnn)