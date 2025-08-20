Siswi SD di Semarang Selamat dari Percobaan Penculikan, Berhasil Lawan Pelaku

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang siswi kelas VI SD Negeri Pakintelan 2, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah berinisial H, selamat dari percobaan penculikan.

Aksi itu berlangsung di jalan sepi tak jauh dari sekolahnya pada Jumat (15/8).

Kepala SDN Pakintelan 2 Slamet Hari Pambudi menyebut insiden terjadi sekitar pukul 11.10 WIB, sesaat setelah korban pulang sekolah.

"Korban sudah dalam perjalanan pulang ketika sebuah mobil berhenti di jalan sepi," kata Slamet ditemui di SD Pakintelan 2, Rabu (20/8).

Jarak rumah korban dengan sekolah hanya sekitar 1-2 kilometer dan sehari-hari ditempuh dengan berjalan kaki.

"Pelaku yang beraksi seorang diri berpura-pura memperbaiki mobil, lalu mendekati korban dan berusaha membekap serta memasukkannya ke dalam mobil," ujar Slamet.

Korban berusaha melawan, sempat dicekik dan dibekap, tetapi berhasil membuka pintu mobil dan kabur ke arah yang lebih aman.

Akibat kejadian itu, wajah dan leher korban mengalami luka lecet. "Korban sudah mendapat perawatan medis dan kondisinya stabil," kata Slamet.