Rabu, 20 Agustus 2025 – 16:55 WIB
YBWSA Benahi 11 Sekolah Sultan Agung, Tingkatkan Mutu Pendidikan & Kenyamanan Siswa - JPNN.com Jateng
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) meresmikan fasilitas pendidikan di SMA Islam Sultan Agung 1 Semarang. FOTO: Humas YBWSA.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Melalui bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), sebanyak 11 unit sekolah dibenahi agar mampu memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Umum YBWSA Prof Bambang Tri Bawono menyampaikan delapan sekolah di antaranya dibangun baru atau dirombak total, sedangkan sisanya menjalani renovasi.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya.

“Ini adalah tahun kedua kami membenahi sekolah yang kami miliki. Tahun sebelumnya ada empat sekolah yang juga kami perbaiki,” ujarnya di Semarang, Rabu (20/8).

Sejumlah sekolah yang mendapat perhatian pada tahun kedua ini, antara lain SMA Islam Sultan Agung 1, SMA Islam Sultan Agung 3, SMP Islam Sultan Agung 1, SMP Islam Sultan Agung 4, serta SD Islam Sultan Agung 1 dan SD Islam Sultan Agung 3.

Menurutnya, pembenahan tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, melainkan juga menyentuh peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan pengembangan pola pikir tenaga pendidik.

“Sehingga guru-guru memberikan pelayanan pendidikan yang sangat bermutu bagi anak-anaknya, supaya mereka bisa tumbuh menjadi generasi penerus bangsa terbaik yang lahir dari Sultan Agung,” ujarnya.

