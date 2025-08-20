23 Semarang Shopping Center Dibuka 2026, Mal Berkonsep Hutan Tropis Pertama di Ibu Kota Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - 23 Semarang Shopping Center secara resmi memperkenalkan tonggak penting pengembangan proyek ikonik terbaru mereka, Rabu (20/8).

Proyek PT Indonesian Paradise Property Tbk (Paradise Indonesia) bersama Bina Nusantara (BINUS) Group ini bertajuk The Project Preview of 23 Semarang Shopping Center.

Pemaparan progres mal baru ini dihadiri jajaran pemegang saham, manajemen dan calon tenant yang akan bergabung dalam pusat perbelanjaan modern tersebut.

Proyek yang ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2026 ini berlokasi di kawasan Pearl of Java (POJ City) Semarang.

Kehadiran 23 Semarang Shopping Center bukan hanya menambah deretan ruang ritel di Ibu Kota Jateng, melainkan diproyeksikan sebagai destinasi gaya hidup baru yang selaras dengan kebutuhan masyarakat urban dan tren yang terus berkembang.

"The Project Preview hari ini adalah milestone penting untuk membawa 23 Semarang Shopping Center menjadi pusat gaya hidup baru," Presiden Direktur & CEO Paradise Indonesia Anthony P Susilo saat memaparkan progres pembangunan di Binus University Semarang, Rabu (20/8).

Pusat perbelanjaan ini dirancang dengan konsep arsitektur kontemporer berpadu sentuhan tropis-vernakular khas Indonesia.

Konsep itu diwujudkan melalui atrium yang menyerupai hutan tropis, dilengkapi elemen air dan lanskap hijau, sehingga memberikan pengalaman berbelanja sekaligus ruang interaksi sosial yang unik bagi pengunjung.