Pembacokan Jurnalis MNC di Grobogan, IJTI & AJI Desak Polisi Usut Tuntas

jateng.jpnn.com, GROBOGAN - Insiden kekerasan terhadap jurnalis kembali mencoreng wajah kebebasan pers di Jawa Tengah (Jateng).

Manik Priyo Prabowo, kontributor MNC Group, menjadi korban pembacokan oleh orang tak dikenal saat perjalanan pulang di Desa Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan, Jumat (15/8) dini hari.

Akibat serangan itu, Manik menderita luka serius di bagian kepala dan harus menjalani operasi.

Setelah kondisinya membaik, dia diizinkan pulang untuk menjalani perawatan intensif di rumah pada Senin (18/8).

Namun, hingga kini dia masih merasakan sakit pada saraf kepala dan belum bisa banyak berbicara.

“Kasus ini saya pasrahkan kepada Polri yang sudah profesional menangani perkara seperti ini,” kata Manik.

Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Jateng Teguh Hadi Prayitno menyatakan keprihatinan sekaligus mengecam keras aksi kekerasan tersebut.

Dia menyebut penyerangan terhadap jurnalis merupakan tindak kriminal yang tidak dapat ditoleransi.