Viral Isu Gas Air Mata Kedaluwarsa di Demo Pati, Polda Jateng Angkat Bicara

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) merespons beredarnya postingan di media sosial (medsos) yang menarasikan penggunaan gas air mata kedaluwarsa dalam aksi unjuk rasa pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Rabu (13/8) kemarin.

Unggahan yang ramai diperbincangkan di Instagram itu menampilkan sejumlah foto dengan keterangan beragam, mulai dari tudingan penggunaan gas air mata kadaluarsa, potret korban, lokasi penembakan hingga kecaman terhadap aparat.

Salah satu akun yang membagikan adalah @balawarga.id. Saat berita ini ditulis, postingan tersebut telah mengantongi 27,8 ribu tanda suka, 1.429 komentar dan diunggah ulang sebanyak 1.841.

“Kami mengecam keras tindakan tidak manusiawi yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di Kabupaten Pati!!!,” tulis narasi akun @balawarga.id.

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan masih mendalami kebenaran informasi tersebut.

Menurutnya, media sosial adalah ruang terbuka sehingga segala unggahan tidak bisa langsung dianggap fakta.

“Namanya [sosmed] itu, setiap orang bisa upload. Hal-hal sifat demikian, harus didalami benar atau tidak,” kata Kombes Artanto dikonfirmasi Kamis (21/8).

Meski begitu, dia menyebut penggunaan gas air mata dalam pengendalian massa di Pati sudah sesuai prosedur. Namun, terkait tudingan kedaluwarsa, pihak kepolisian belum bisa memberikan kepastian.