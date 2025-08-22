6.654 Pencari Kerja Memadati Job Fair Hari Jadi ke-80 Jateng, Difabel Juga Dapat Kuota

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ribuan pencari kerja memadati bursa kerja atau job fair yang digelar dalam rangka Hari Jadi ke-80 Jawa Tengah.

Job fair berlangsung selama dua hari, 21–22 Agustus 2025, mulai pukul 09.00 hingga 15.30 WIB.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jawa Tengah (Disnakertrans Jateng) Abdul Aziz menjelaskan bursa kerja kali ini menjadi yang pertama kembali digelar secara tatap muka setelah sebelumnya terhenti akibat pandemi Covid-19.

"Jumlah lowongannya ada 6.654. Total jabatannya ada 288. Yang terdaftar by aplikasi itu sudah ada sekitar 5.000-an dari 43 perusahaan dari berbagai sektor," kata Abdul Aziz, Kamis (21/8).

Menurutnya, penyelenggaraan job fair kini dilakukan dengan dua mekanisme, yakni secara langsung (konvensional) dan melalui aplikasi digital Ayo Kerja yang sebelumnya dikenal sebagai e-Makaryo.

“Kalau melalui aplikasi itu bisa sepanjang waktu, tetapi dengan job fair seperti ini, kami fasilitasi pencari kerja bertemu langsung dengan perusahaan,” ujarnya.

Perusahaan yang hadir berasal dari berbagai sektor usaha, mulai dari manufaktur garmen dan alas kaki, kesehatan, perbankan, industri makanan dan minuman hingga lowongan kerja di luar negeri baik melalui program penempatan pekerja migran maupun magang.

“Usia minimal pelamar mengikuti aturan undang-undang yaitu 18 tahun, sementara maksimalnya tidak dibatasi,” kata Aziz.