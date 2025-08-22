Seusai Siswi SD Nyaris Diculik, Warga Semarang Perketat Pengawasan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lingkungan RT 001 RW 003 Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah meningkatkan kewaspadaan setelah terjadinya percobaan penculikan terhadap seorang siswa SD Negeri Pakintelan 2 pada Jumat (15/8) lalu.

Ketua RT 001 RW 003 Mutakin mengatakan upaya pencegahan akan diperkuat melalui penambahan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik.

"Mobil MPV abu-abu terduga pelaku hanya terekam sekali lewat, satu arah saja. CCTV memang terbatas," kata Mutakin saat ditemui di rumahnya, Jumat (22/8).

Selama ini, kawasan tersebut hanya memiliki empat unit CCTV yang terpasang di pos kamling dan rumah warga.

"Insya-Allah nanti akan ditambah, terutama kalau ada bantuan dari pemerintah atau swadaya warga," ujarnya.

Korban berinisial H, siswa kelas VI, saat itu baru pulang sekolah dengan berjalan kaki. Sekitar 300 meter dari rumahnya, tepat di pertigaan dekat kandang kuda, dia diduga dihampiri seorang pria tak dikenal.

Kondisi lingkungan yang relatif sepi menjelang Salat Jumat membuat situasi makin rawan. Menurut Mutakin, pelaku diduga berusaha menarik korban.

"Saat dibawa ke rumah saya, terlihat wajah korban ada bekas cakaran kuku, dan lehernya ada lebam merah seperti bekas cekikan. Anak langsung pulang dalam kondisi ketakutan. Setelah sampai rumah, orang tuanya melapor ke sini,” ujarnya.