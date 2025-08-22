Sudah 6 Hari, Kobaran Api di Sumur Minyak Blora Tak Kunjung Padam

jateng.jpnn.com, BLORA - Memasuki hari keenam, kobaran api di sumur minyak tua di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, masih belum berhasil dipadamkan hingga Jumat (22/8).

Api yang membara sejak akhir pekan lalu itu terus menyulitkan upaya pemadaman meski berbagai peralatan tambahan sudah didatangkan.

Sejumlah mobil pemadam kebakaran dan belasan unit mobil tangki suplai air dikerahkan ke lokasi.

Tidak hanya dari Blora, bantuan armada juga datang dari kabupaten tetangga.

Untuk memastikan ketersediaan air, dua bak penampungan besar berbahan terpal sudah didirikan di sekitar lokasi kebakaran.

Empat eksavator juga dikerahkan untuk membuat tanggul agar area sekitar lebih aman.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora Mulyowati menyebut total ada 13 mobil tangki air dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter yang digunakan dalam operasi ini.

"Kami juga mendapat bantuan dari BPBD Muria Raya, seperti Rembang, Pati, Kudus dan Grobogan," kata Mulyowati.