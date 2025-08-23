Mahasiswa Terdakwa Demo Hari Buruh Semarang Mengaku Dianiaya Polisi saat Diperiksa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Empat mahasiswa yang menjadi terdakwa kasus kericuhan demo Hari Buruh di Semarang mengaku mendapat perlakuan kasar saat diperiksa polisi.

Naufal Sebastia selaku kuasa hukum keempat mahasiswa tersebut mengungkapkan adanya dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh polisi.

“Klien kami dipaksa berdiri dengan satu kaki sambil memegang kardus Aqua selama satu jam. Ada juga yang muntah darah, tetapi tidak diberi akses visum,” ujarnya, Sabtu (23/8).

Dia menilai tindakan itu bentuk ketidakadilan. “Kalau korbannya polisi langsung cepat ditangani, tetapi kalau mahasiswa justru dipersulit mencari keadilan,” tegas Naufal.

Pihaknya berencana membawa dugaan pelanggaran ini ke Komnas HAM dan Kompolnas.

Ajukan Eksepsi

Dalam sidang Kamis (21/8), empat terdakwa yakni Afrizal Nomor Hysam, M Akmal Sajid, Afta Dhiaullhaq Al Fahis, dan Kemal Maulana mengajukan eksepsi. Kuasa hukum menilai dakwaan jaksa tidak memenuhi unsur formil maupun materiil.

“Dakwaan tidak jelas siapa pelaku perusakan dan kapan dilakukan. Itu berpotensi batal demi hukum,” kata pengacara Suroso.