Pedagang Beras Mengeluh Omzet Anjlok Gara-gara Operasi Pasar, Mentan Amran Bilang Begini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menanggapi keluhan para pedagang pasar yang mengaku omzet penjualan berasnya turun akibat program operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Ada keluhan sedikit dari pedagang karena omzetnya berkurang,” kata Amran saat meninjau persediaan pangan di Pasar Bulu, Kota Semarang, Sabtu (23/8).

Menurut dia, pedagang berharap operasi pasar tidak digelar di luar area pasar. Meski begitu, Amran menegaskan langkah ini penting dilakukan demi menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

Operasi pasar beras, jelasnya, dilaksanakan bersama lintas instansi, termasuk TNI dan Polri. Dia memastikan upaya ini sudah terbukti menekan harga beras dalam beberapa waktu terakhir.

“Ke depan kami yakin harga masih turun lagi,” ujar Amran.

Amran menambahkan, operasi pasar akan terus digelar hingga Desember 2025 dengan stok yang sangat mencukupi. Tercatat ada sekitar 1,3 juta ton beras yang disiapkan untuk program ini, sementara yang sudah disalurkan baru 65 ribu ton.

“Stok masih sangat banyak, jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya. (antara/jpnn)