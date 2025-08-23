Agustina Tegaskan Komitmen Pemkot Semarang Bangun Kota Ramah Anak

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana riuh penuh semangat menyelimuti Balai Kota Semarang, Kamis (21/8).

Ratusan anak-anak hadir dalam Konferensi Anak, bagian dari peringatan Hari Anak Nasional 2025 yang dikemas berbeda.

Bukan sekadar seremonial, acara ini benar-benar menghadirkan suara anak untuk masa depan Kota Semarang.

Hadir langsung Wali Kota Semarang Agustina dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan.

Keduanya memberi apresiasi sekaligus menampung aspirasi anak-anak yang berani bicara soal kota ramah anak.

“Ini luar biasa! Baru pertama kali anak-anak diajak bicara bagaimana membangun Kota Semarang yang ramah anak. Betul enggak?” kata Agustina yang disambut tepuk tangan riuh peserta.

Dalam kesempatan itu, Agustina mengajak anak-anak untuk berani bermimpi besar. Dia bahkan memimpin doa bersama bagi mereka yang bercita-cita menjadi dokter, menteri, wali kota, dan profesi lainnya.

“Karena kata adalah doa, maka setiap kalimat yang keluar dari mulut kita haruslah baik,” ucapnya.