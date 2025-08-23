JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pemulangan Warga Jateng Korban TPPO di Eropa Dilakukan Bertahap

Pemulangan Warga Jateng Korban TPPO di Eropa Dilakukan Bertahap

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 19:15 WIB
Pemulangan Warga Jateng Korban TPPO di Eropa Dilakukan Bertahap - JPNN.com Jateng
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mengungkap sedikitnya 55 orang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan kerja ilegal ke luar negeri.

Para korban dijanjikan bekerja di sektor perikanan di Spanyol, tetapi kenyataannya justru ditempatkan di restoran di Spanyol, Yunani, Polandia hingga Portugal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng Ahmad Aziz menjelaskan dari total korban, enam orang batal berangkat meski sudah menyetor uang hingga puluhan juta rupiah.

Baca Juga:

Sementara 49 lainnya berhasil diberangkatkan ke luar negeri.

“Dari 49 orang yang sudah dikirim, lima sudah pulang secara mandiri, sementara 44 masih berada di sana. Dari jumlah itu, 20 orang menyatakan ingin dipulangkan,” ujar Aziz, Sabtu (23/8).

Hingga kini, pemerintah berhasil memulangkan 14 korban, terdiri dari lima orang pulang mandiri dan sembilan orang melalui koordinasi lintas instansi.

Baca Juga:

Proses repatriasi masih berjalan dengan jadwal pemulangan satu orang pada 23 Agustus dan tiga orang lagi pada 26 Agustus.

Para korban sebagian besar berasal dari Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal.

Pemulangan secara bertahap bagi 55 warga Jateng yang menjadi korban TPPO di Eropa dilakukan.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   jateng eropa warga jateng TPPO spanyol

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU