Pemkot Semarang Pastikan Dana Transfer dari Pusat Tepat Sasaran & Transparan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk mengelola dana transfer pusat secara transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Jumat (22/8).

Dalam pertemuan itu, Iswar mengungkapkan pada 2025 Kota Semarang akan menerima Rp1,3 triliun Dana Alokasi Umum (DAU) serta Rp512,92 miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik.

Anggaran tersebut, kata dia, menjadi penopang utama bagi berbagai program prioritas pembangunan di Kota Atlas.

“Dana transfer bagi kami adalah ruh dalam membangun Kota Semarang. Karena itu, penyesuaian program harus dilakukan agar tepat guna, sesuai tata kelola keuangan, dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat,” tegas Iswar.

Dia berharap kunjungan kerja ini memperkuat sinergi antara Pemkot Semarang dengan DPR RI, sehingga program strategis yang direncanakan bisa lebih cepat terealisasi.

“Kami ingin sinergi ini makin kuat, sehingga lahir kebijakan yang berpihak pada masyarakat,” ujarnya.

Iswar menutup pertemuan dengan penegasan hasil diskusi kali ini akan menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan keuangan daerah.