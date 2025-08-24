Wali Kota Semarang Agustina Lantik 126 Pejabat Eselon III & IV, Tegaskan Tak Ada Sogok Menyogok

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti untuk pertama kalinya sejak dilantik pada 20 Februari 2025, menggelar pelantikan pejabat di lingkungan Pemkot Semarang. Sebanyak 126 pejabat eselon III dan IV resmi dilantik di lantai 8 Gedung Balai Kota, Jumat (22/8).

Dalam sambutannya, Agustina menekankan tidak ada praktik gratifikasi dalam mutasi.

“Saya tegaskan, tidak ada sogok menyogok. Tak serupiah pun saya maupun Pak Iswar meminta uang. Semua murni berdasar kinerja, kompetensi, integritas, dan kebutuhan organisasi,” tegasnya.

Agustina menjelaskan mutasi dilakukan dengan sistem merit dan manajemen talenta.

“Pegawai yang teknik ya ditempatkan di teknik, budaya di budaya, lingkungan di lingkungan. Kalau ada satu-dua yang belum pas, itu karena kondisi yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, rotasi jabatan dilakukan bertahap lantaran masih ada sejumlah posisi strategis belum terisi.

“Kalau menunggu semua sekaligus, lama. Jadi kita lakukan bertahap. Memang tidak semudah yang dibayangkan,” imbuhnya.

Harapannya, pejabat yang dilantik bisa bekerja penuh tanggung jawab. “Utamakan pelayanan masyarakat, jalankan tugas dengan amanah,” pesan Agustina.