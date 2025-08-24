Resepsi HUT ke-80 RI di Gedawang Pecah, Tari Pacu Jalur Bikin Meriah

JPNN.com

Minggu, 24 Agustus 2025 – 10:30 WIB
Suasana meriah dan penuh kehangatan menyelimuti warga RT 05 RW 10 Grafika Pesona Asri dan 28 Residence, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Sabtu (23/8) malam. Foto: dokumentasi untuk JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Suasana meriah dan penuh kehangatan menyelimuti warga RT 05 RW 10 Grafika Pesona Asri dan 28 Residence, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Sabtu (23/8) malam.

Ratusan warga tumpah ruah dalam resepsi peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia yang digelar dengan semangat kebersamaan.

Acara dibuka dengan penampilan tarian kreasi anak-anak yang memancing tepuk tangan meriah.

Tak berhenti di situ, warga juga dihibur dengan atraksi pacu jalur yang membuat suasana makin pecah.

Puncak resepsi ditandai pembagian hadiah lomba untuk anak-anak, ibu-ibu, hingga bapak-bapak. Sorak-sorai dan gelak tawa membuat malam kemerdekaan terasa begitu hidup.

Ketua RT 05 RW 10 Bambang Subekti mengaku bangga dengan kekompakan warganya.

“Peringatan HUT ke-80 RI ini bukan sekadar hiburan, tetapi momentum mempererat persaudaraan. Terima kasih kepada seluruh warga yang semangat gotong royong hingga acara sukses. Semoga kebersamaan ini terus terjaga dan lingkungan makin rukun, nyaman, dan harmonis,” katanya.

Bambang juga menegaskan kembali semboyan 3S (Senyum, Salam, dan Sapa) yang selalu dis gaungkan. Menurutnya, hal sederhana itu menjadi kunci terciptanya suasana guyub dan akrab antarwarga.

Suasana meriah dan penuh kehangatan menyelimuti warga RT 05 RW 10 Grafika Pesona Asri dan 28 Residence, Kelurahan Gedawang, Kecamatan Banyumanik, Sabtu (23/8).
