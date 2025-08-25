Agustina Blusukan Sambil Gowes, Kota Lama & Sungai Semarang Jadi Fokus Penataan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina mengawali Minggu pagi (24/8) dengan gowes bareng jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rute yang ditempuh mulai dari Klenteng Tay Kak Sie, menyusuri Sungai Semarang, hingga kawasan Kota Lama.

Namun, agenda ini bukan sekadar olahraga pagi. Agustina sekaligus meninjau sejumlah titik prioritas penataan kota yang bakal digarap dalam waktu dekat.

Salah satunya pembangunan jembatan di Jalan Inspeksi dekat Klenteng Tay Kak Sie.

“Kami tadi mulai dari Klenteng Tay Kak Sie, lalu menyusuri jalan inspeksi. Di sana kita rencanakan pembangunan jembatan. Kemudian penataan juga akan dilakukan di Jalan Arief Rahman Hakim, Pasar Johar, dan Jalan Sugiono,” ungkap Agustina.

Perhatian khusus juga tertuju pada kawasan Kota Lama yang kini kembali ramai wisatawan.

Agustina menekankan pentingnya menjaga kerapian, kebersihan, dan kenyamanan area bersejarah tersebut.

“Saya ingin Kota Lama ini jadi rapi dan bersih kembali. Karena wisatawan sudah mulai datang, jadi kita harus sama-sama menjaga,” tegasnya.