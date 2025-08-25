Warga Pati Kembali Turun ke Jalan, Polisi Kerahkan 1.245 Personel

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 15:04 WIB
Sebanyak 1.245 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Senin (25/8). Foto: Antara

jateng.jpnn.com, PATI - Sebanyak 1.245 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan aksi penyampaian aspirasi yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Senin (25/8).

Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi memastikan pengamanan dilakukan secara maksimal agar kegiatan berjalan aman, tertib, dan damai.

“Kami hadir untuk menjaga situasi kondusif. Pengiriman surat ke KPK adalah bentuk penyampaian aspirasi yang sah. Karena itu, kami imbau semua pihak tetap menaati aturan dan tidak melakukan tindakan yang bisa memicu kericuhan,” tegas Jaka.

Menurutnya, Polri berkomitmen mengawal jalannya demokrasi dengan pendekatan persuasif.

Pihaknya juga menyiapkan personel negosiator yang bertugas berdialog jika terjadi dinamika di lapangan.

“Dengan begitu, aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa perlu ada gesekan,” jelasnya.

Kapolresta menekankan seluruh anggota agar bekerja secara profesional dan humanis.

“Anggota jangan terpancing provokasi. Kehadiran aparat tidak hanya untuk pengamanan, tetapi juga memberi rasa tenang kepada masyarakat,” tandasnya.

Sumber Antara
