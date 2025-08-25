Akademisi: Agustina-Iswar Terapkan Kepemimpinan Responsif

JPNN.com

Senin, 25 Agustus 2025 – 21:38 WIB
Hasil survei Litbang Kompas awal Agustus 2025 menyebutkan 77,4 persen warga Kota Semarang puas dengan kinerja Wali Kota Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin. Foto: Humas Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Hasil survei Litbang Kompas awal Agustus 2025 menyebutkan 77,4 persen warga Kota Semarang puas dengan kinerja Wali Kota Agustina dan Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin.

Angka itu langsung menuai tanggapan dari kalangan akademisi Universitas Diponegoro (Undip).

Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip Prof. Firmansyah menilai kepemimpinan Agustina responsif terhadap keluhan masyarakat. Salah satu contohnya terlihat pada program kebersihan dan pengelolaan sampah.

“Manajemen sampah memang masih jadi persoalan dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan bila tidak ditangani sistematis. Namun, apa yang digagas Pemkot sudah menunjukkan kepemimpinan yang responsif,” katanya, Senin (25/8).

Firmansyah menambahkan pengelolaan sampah bisa lebih optimal dengan memanfaatkan inovasi kampus, mulai dari pemisahan sampah rumah tangga, pemanfaatan ayam untuk mengurai sampah, hingga mengolah plastik menjadi bahan bakar.

Senada, Guru Besar Undip lainnya, Prof. FX Sugiyanto menilai capaian survei ini menjadi awal positif bagi pemerintahan Agustina–Iswar yang baru seumur jagung.

“Cukup tinggi masyarakat yang puas, tapi yang tidak puas juga masih satu dari lima warga. Itu artinya ada PR besar yang masih menunggu,” tegasnya.

Menurut Sugiyanto, fondasi pemerintahan yang baru ini sudah positif, ditandai dengan program bantuan Rp25 juta per RT per tahun.

Hasil survei Litbang Kompas menyebutkan 77,4 persen warga Kota Semarang puas dengan kinerja Wali Kota Agustina & Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin.
