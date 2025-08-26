Kirim Surat ke KPK, Ratusan Warga Pati Geruduk Kantor Pos, Minta Bupati Sudewo Ditangkap

jateng.jpnn.com, PATI - Ratusan warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu tumpah ruah di Alun-alun Pati, Senin (25/8).

Mereka melakukan long march sejauh 1,5 kilometer menuju Kantor Pos Pati di Jalan Jenderal Sudirman.

Tujuannya mengirimkan surat desakan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api.

Aksi berlangsung meriah. Warga lebih dulu menggelar penggalangan dana dan dukungan dengan iring-iringan truk bersumbu yang dipasangi sound system.

Setelah itu, satu per satu surat dukungan dimasukkan ke dalam amplop dan dibawa ke kantor pos.

Tim Hukum Masyarakat Pati Bersatu Kristoni Duha mengatakan jumlah surat yang terkirim bisa mencapai ratusan, bahkan ribuan.

“Selain di Kantor Pos Pati, warga juga bisa mengirim lewat 18 kantor cabang yang tersebar di 21 kecamatan. Aksi ini akan digelar selama tiga hari,” tegas Kristoni.

Menurutnya, meski Bupati Sudewo sudah mengembalikan uang dalam kasus dugaan korupsi tersebut, proses hukum tetap harus jalan.