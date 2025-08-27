Rabu Dini Hari, Kebakaran Hebat Terjadi di Kota Lama Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran hebat melanda Kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Rabu (27/8) pagi.

Informasi yang dihimpun JPNN.com, api melahap sejumlah titik di Kawasan Little Netherlands tersebut sejak pukul 03.40 WIB.

Lokasi yang terbakar diketahui meliputi Bank Mandiri, Sego Bancaan, Mixue dan Distrik 22.

Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut.

Insiden tersebut terekam kamera hingga viral di media sosial.

Setidaknya ada enam armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah.

Kini pukul 06.00 WIB, kebakaran tersebut telah berhasil dipadamkan.(wsn/jpnn)