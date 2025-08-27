Kebakaran Kota Lama Semarang, Damkar Kerahkan 9 Unit Mobil

JPNN.com

Rabu, 27 Agustus 2025 – 09:10 WIB
Bangunan Cagar Budaya terbakar, yang menjadi tempat Resto Sego Bancakan, Toko Es Krim Mixue dan Pusat Oleh-oleh Distrik 22 di Jalan Letjen Suprapto Kota Semarang. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kebakaran melanda sebuah bangunan di Kota Semarang pada Selasa (27/8) pagi. Api mulai diketahui sekitar pukul 03.45 WIB.

Saat JPNN.com di lokasi, api sudah berhasil dipadamkan oleh Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Semarang.

Ada sejumlah titik yang terdampak, seperti Resto Sego Bancakan, Pusat Oleh-oleh Distrik 22, Toko Es Krim Mixue yang terletak di Jalan Letjen Suprapto tersebut.

Di lokasi kejadian tersebut telah dipasang garis kuning kepolisian.

Komandan Peleton 3 Damkar Kota Semarang Kusdianto menjelaskan proses pemadaman kebakaran membutuhkan waktu sekitar satu jam.

“Pemadaman dimulai pukul 04.00 WIB dan satu jam kemudian api sudah bisa dikondisikan,” ujarnya kepada JPNN.com.

Pihaknya mengerahkan sembilan unit mobil pemadam beserta 40 personel ke lokasi.

“Tidak ada kendala berarti selama proses pemadaman,” ujar Kusdianto.

