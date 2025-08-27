Seabad Ki Nartosabdho, Mengenang Warisan Maestro Seni Jawa di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Peringatan 100 tahun kelahiran Ki Nartosabdho digelar di Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (25/8) malam.

Acara berlangsung khidmat dan meriah sebagai bentuk penghormatan kepada dalang sekaligus komponis besar yang telah memberi warna mendalam bagi dunia seni tradisi Jawa.

Rangkaian peringatan dimulai sejak sore dengan ziarah ke makam Ki Nartosabdho di TPU Bergota oleh para seniman Semarang.

Malam harinya, pembukaan ditandai penampilan musik akustik Satoboemi yang membawakan tembang-tembang karya sang maestro.

Suasana TBRS makin hidup dengan pameran seni rupa bertajuk Mijil yang menampilkan karya tiga perupa Semarang, yaitu Muji Konde, Basuki dan Gunawan Effendi.

Sejumlah penyair turut membacakan puisi, memperkaya atmosfer peringatan dengan ragam ekspresi seni.

Ketua Umum Dewan Kesenian Semarang (Dekase) Adhitia Armitrianto menyatakan momentum seabad kelahiran Ki Nartosabdho penting untuk merefleksikan perjalanan seni budaya Jawa.

“Mendiang dikenal sebagai maestro kesenian, terutama pewayangan dan tembang Jawa. Sangat penting mengingat capaian beliau dan merefleksikannya pada kondisi kesenian saat ini,” ujar Adhitia, Selasa (26/8).