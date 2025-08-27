IM3 Platinum Gandeng Oppo & Erafone, Jateng-DIY Banjir Promo

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) bersama Erafone dan Oppo resmi menggelar Festival Belanja Erafone di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Melalui brand IM3 Platinum, program ini berlangsung sejak 15 Agustus hingga 30 September 2025, di seluruh jaringan toko Erafone di Jateng-DIY.

Festival belanja ini tidak hanya menawarkan beragam promo dan penawaran eksklusif, tetapi juga menghadirkan rangkaian kegiatan tatap muka dengan pelanggan di lima lokasi utama.

Yakni, Erafone & More Singosaren Solo, Erafone Megastore Seturan Yogyakarta, Erafone Megastore Majapahit Semarang, Erafone Megastore Pacific Mall Tegal dan Erafone Megastore Rita Mall Purwokerto.

Erafone sendiri merupakan salah satu mitra utama IM3 Platinum yang memberikan kontribusi besar dalam perluasan layanan.

Hingga kini, jaringan Erafone telah menjangkau hampir 135.000 pelanggan IM3 Platinum di Jateng dan DIY.

"Erafone memiliki 102 store di Jateng dan DIY, dan jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya potensi pasar," kata Adriansyah, Head of Channel Region 3 Erajaya Digital, Rabu (27/8).

Melalui festival ini, Indosat dan mitra-mitranya ingin memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus mempermudah akses layanan digital.