JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kisah Furry Setya: 16 Tahun Putus Kuliah, Kini Jadi Sarjana

Kisah Furry Setya: 16 Tahun Putus Kuliah, Kini Jadi Sarjana

Rabu, 27 Agustus 2025 – 21:26 WIB
Kisah Furry Setya: 16 Tahun Putus Kuliah, Kini Jadi Sarjana - JPNN.com Jateng
Furry Setya Raharja menyelesaikan sidang skripsinya di Universitas PGRI Semarang. FOTO: Akun Instagram @furrysetya.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aktor Furry Setya Raharja akhirnya menuntaskan pendidikan strata satu (S1) di Universitas PGRI Semarang (UPGRIS).

Pemeran Purnomo yang dikenal lewat sinetron Tukang Ojek Pengkolan (TOP) itu baru saja menjalani sidang skripsi setelah perjalanannya sebagai mahasiswa terhenti selama lebih dari dua dekade.

Momen itu diunggah ke akun media sosial (medsos) Instagram pribadinya. Dia tampak mengenakan pakaian hitam putih lengkap dengan jas almamater biru.

Baca Juga:

Furry pertama kali mendaftar sebagai mahasiswa Institut PGRI Semarang (kini UPGRIS) pada 2001.

Namun, perkuliahannya terhenti pada 2007 karena dia memutuskan merantau ke Jakarta untuk bekerja dan meniti karier di dunia seni peran.

“Saat itu saya harus mengambil keputusan. Saya bilang ke bapak, saya mau berhenti kuliah dan mengadu nasib di Jakarta,” ujarnya ditemui awak media di sebuah kafe di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (27/8).

Baca Juga:

Meski sukses di dunia hiburan, Furry mengaku tetap menyimpan janji dalam hati untuk membahagiakan kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai guru.

Kesempatan itu akhirnya datang pada 2023 ketika dia dibujuk kembali melanjutkan kuliah melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Furry Setya akhirnya meraih gelar sarjana setelah 16 tahun putus kuliah. Begini kisahnya.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang kuliah tukang ojek pengkolan furry setya raharja purnomo cocote tonggo

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU