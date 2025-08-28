Soegijapranata Catholic University Punya Rektor Baru

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Soegijapranata Catholic University (SCU) resmi berganti pucuk pimpinan.

Robertus Setiawan Aji Nugroho atau akrab disapa Aji ditetapkan sebagai rektor periode 2025–2029 menggantikan Ferdinandus Hindiarto.

Prosesi serah terima jabatan berlangsung khidmat di Kampus SCU Bendan, Gajahmungkur, Semarang, Rabu (27/8).

Hadir dalam acara tersebut Uskup Agung Semarang Mgr. Robertus Rubiyatmoko serta Ketua Yayasan Sandjojo Pastor Paulus Wiryono.

Aji menegaskan komitmen membawa SCU makin maju lewat inovasi pembelajaran sekaligus menggelorakan semangat Mgr. Albertus Soegijapranata.

“Soegijapranata adalah pahlawan nasional, termasuk yang tercepat mendapat gelar itu. Empat hari setelah meninggal sudah terbit suratnya, saat jenazahnya masih diterbangkan dari Belanda ke Indonesia,” ungkap Aji di depan awak media.

Seperti diketahui, Mgr. Soegijapranata adalah uskup pribumi pertama di Indonesia sekaligus sosok nasionalis dengan semboyan legendarisnya: 100 persen Katolik, 100 persen Indonesia.

Beliau wafat pada 22 Juli 1963 dan atas perintah Presiden Sukarno, jenazahnya dibawa pulang ke tanah air dan dimakamkan di TMP Giri Tunggal Semarang.