Roadshow Bunda Literasi di Semarang Dimulai, Wali Kota Agustina Ajak Anak-anak Gemar Membaca

Kamis, 28 Agustus 2025 – 22:13 WIB
Senyum ceria anak-anak langsung pecah ketika roadshow Bunda Literasi resmi dimulai, Kamis (28/8). Foto: Humas Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Senyum ceria anak-anak langsung pecah ketika roadshow Bunda Literasi resmi dimulai, Kamis (28/8).

Sosok Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti yang sekaligus Bunda Literasi Kota Semarang, hadir membawa energi segar dalam gerakan menumbuhkan minat baca sejak usia dini.

Agustina membuka kegiatan bertajuk Semarang Bertutur dengan penuh semangat. 

Dia mengunjungi sejumlah satuan pendidikan, mulai dari TK PGRI 74 Semarang, SD Negeri Srondol Kulon, hingga SMP Negeri 27 Semarang.

“Saya sangat senang dan tidak menyangka animo anak-anak begitu luar biasa,” ungkap Agustina dengan wajah semringah.

Kegiatan tersebut dikemas seru dan interaktif. Ada story telling dengan boneka tangan karakter hewan, penggunaan alat peraga sederhana, hingga obrolan santai dari sebuah gambar.

Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap sesi yang dikemas penuh keceriaan.

“Seru sekali, karena anak-anak bisa belajar lewat bermain. Ada diskusi, ada cepat-cepetan jawab, dan mereka senang. Itu yang penting,” tutur Agustina.

