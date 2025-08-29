Wisuda ke-85 Udinus: Gandeng BSSN, Hadirkan Lab IoT hingga Cyber Security

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang, Jawa Tengah, melangsungkan prosesi wisuda yang ke-85.

Sebanyak 1.350 wisudawan resmi dilantik, sekaligus menandai babak baru kampus berbasis teknologi informasi ini dalam menjalin kerja sama strategis dengan industri dan lembaga negara yang berlangsung selama dua hari, 27–28 Agustus 2025 di Rama Shinta Ballroom, Hotel Patra Jasa Semarang.

Pada hari kedua wisuda, Rektor Udinus Prof. Dr. Pulung Nurtantio Andono menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Kesepakatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat riset dan pendidikan di bidang keamanan siber.

Baca Juga: Mahasiswa Udinus Sulap Desa Nogosaren jadi Lokasi Wirausaha Susu Sapi Berbasis Teknologi

“Kalau diibaratkan game, wisuda itu baru ngalahin final boss. Setelah ini hidup seperti open world, penuh tantangan. Jadi jangan berhenti main. Sukses bukan soal siapa tercepat, tapi siapa yang konsisten,” pesan Prof. Pulung di hadapan 727 wisudawan dari FEB, FIB, FKes, dan FT.

Kerja sama dengan BSSN akan mencakup riset lanjutan dalam bidang enkripsi, deteksi serangan siber, analisis malware, keamanan jaringan, hingga manajemen risiko.

Ketua Ikatan Alumni (IKA) Udinus sekaligus Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Drs. Nugroho Sulistyo Budi menilai kolaborasi ini sangat strategis.

“Riset Udinus sudah menyentuh Post-Quantum Cryptography (PQC). Tantangan keamanan siber tidak bisa dihadapi sendirian, perlu kolaborasi erat antara negara, akademisi, industri, dan masyarakat,” ujarnya.

Selain BSSN, Udinus juga menggandeng dua perusahaan teknologi, PT Internet Mulia Untuk Negeri (Nexa) dan PT Ruijie Networks Indonesia. Nexa akan membangun IoT Labs by Nexa, sementara Ruijie menghadirkan Network & Cyber Security Lab sebagai ruang riset mahasiswa.