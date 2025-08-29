JPNN.com

Polisi Sebut Aksi Driver Ojol di Semarang & Solo Terkendali

Jumat, 29 Agustus 2025 – 16:38 WIB
Polisi Sebut Aksi Driver Ojol di Semarang & Solo Terkendali - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah memastikan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah provinsi ini relatif kondusif seusai memanasnya demonstrasi di Jakarta, Kamis (28/8).

“Kondisi Jawa Tengah pada hari ini secara umum kondusif,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di Semarang, Jumat (29/8).

Sejumlah aksi memang digelar di dua titik. Di Kota Semarang, massa ojol menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Jateng. Sementara di Solo, aksi terpusat di depan Markas Brimob Polda Jateng.

Menurut Artanto, aksi di Solo diantisipasi agar tak berkembang menjadi tindakan anarkis. “Diharapkan kondisi di Solo tetap kondusif,” ujarnya.

Adapun aksi di depan Mapolda Jateng berlangsung lebih tenang. Kapolda Jateng Irjen Pol Ribut Hari Wibowo bahkan menerima langsung perwakilan komunitas ojol.

Dalam kesempatan itu, Kapolda menyampaikan keprihatinan atas insiden di Jakarta sekaligus menerima berbagai masukan.

“Saran dan masukan sudah diterima, termasuk tentang jaminan keamanan bagi pengemudi ojol saat bekerja,” kata Artanto.

Dia menegaskan polisi menjamin keamanan dan siap memfasilitasi masyarakat yang hendak menyampaikan pendapat di muka umum.

antara
