Ini Nama 7 Polisi yang Berada di Dalam Rantis Brimob Pelindas Ojol

jateng.jpnn.com, JAKARTA - Kasus meninggalnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online (ojol) yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, mulai menemukan titik terang.

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri secara terbuka menyebut tujuh nama anggota polisi yang diduga terlibat dalam insiden maut tersebut.

“Tujuh nama itu yakni Aipda M Rohyani, Briptu Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bripka Rohmat, dan Kompol Cosmas Kaju,” ungkap Asep di hadapan mahasiswa yang berunjuk rasa di Polda Metro Jaya, Jumat (29/8).

Asep menyatakan penyesalannya sekaligus menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban. Dia juga berjanji kasus ini bakal diusut tuntas.

Namun situasi di sekitar Mapolda Metro Jaya justru memanas. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI hingga BEM UI terus berteriak menuntut keadilan. Mereka bahkan menolak pemberian air minum dari aparat dan justru melemparkannya kembali ke arah polisi.

Hingga pukul 17.30 WIB, barisan mahasiswa kian mendekat masuk ke area Polda Metro Jaya. Aksi ini merupakan buntut kekecewaan atas jatuhnya korban jiwa dalam demonstrasi di depan Gedung DPR RI sehari sebelumnya.

Affan diketahui meninggal dunia setelah rantis Brimob melindasnya di tengah kericuhan di Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8). Peristiwa itu membuat gelombang protes terus meluas, mulai dari mahasiswa hingga sesama pengemudi ojol.

Kadiv Propam Polri Irjen Pol Abdul Karim sebelumnya juga telah memastikan tujuh anggota Brimob yang berada di dalam rantis sedang diperiksa.