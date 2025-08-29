10 Orang Ditangkap Seusai Aksi Solidaritas Bela Affan di Semarang Berubah Anarkis

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap sepuluh orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi demonstrasi berujung anarkis di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (29/8) malam.

Mereka ditangkap diduga memprovokasi aksi solidaritas menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyampaikan kesepuluh orang tersebut saat ini sudah diamankan di Polrestabes Semarang.

“Massa saat ini yang ditangkap ada sepuluh orang. Sudah didata, diperiksa oleh Reserse Polrestabes Semarang,” ujarnya.

Kombes Artanto menjelaskan massa semula terkonsentrasi di belakang Kantor Gubernur Jateng, kemudian bergerak ke arah Simpang Lima setelah didorong oleh aparat.

Dalam kericuhan itu, tujuh orang mengalami luka-luka, terdiri dari enam anggota kepolisian dan satu warga sipil.

“Yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Roemani, sebagian ada di Dokkes Polda. Rata-rata mereka mengalami benturan di kepala, robek di kepala, sedangkan warga itu mengalami sesak napas,” ujarnya.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang yang digunakan massa untuk melakukan perusakan, seperti kamera, besi, tongkat dan batu.