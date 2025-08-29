JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini 10 Orang Ditangkap Seusai Aksi Solidaritas Bela Affan di Semarang Berubah Anarkis

10 Orang Ditangkap Seusai Aksi Solidaritas Bela Affan di Semarang Berubah Anarkis

Jumat, 29 Agustus 2025 – 22:45 WIB
10 Orang Ditangkap Seusai Aksi Solidaritas Bela Affan di Semarang Berubah Anarkis - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyampaikan 10 orang pendemo yang anarkis saat ini sudah diamankan di Polrestabes Semarang, Jumat (29/8). Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi menangkap sepuluh orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi demonstrasi berujung anarkis di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (29/8) malam.

Mereka ditangkap diduga memprovokasi aksi solidaritas menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyampaikan kesepuluh orang tersebut saat ini sudah diamankan di Polrestabes Semarang.

Baca Juga:

“Massa saat ini yang ditangkap ada sepuluh orang. Sudah didata, diperiksa oleh Reserse Polrestabes Semarang,” ujarnya.

Kombes Artanto menjelaskan massa semula terkonsentrasi di belakang Kantor Gubernur Jateng, kemudian bergerak ke arah Simpang Lima setelah didorong oleh aparat.

Dalam kericuhan itu, tujuh orang mengalami luka-luka, terdiri dari enam anggota kepolisian dan satu warga sipil.

Baca Juga:

“Yang terluka dibawa ke Rumah Sakit Roemani, sebagian ada di Dokkes Polda. Rata-rata mereka mengalami benturan di kepala, robek di kepala, sedangkan warga itu mengalami sesak napas,” ujarnya.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang yang digunakan massa untuk melakukan perusakan, seperti kamera, besi, tongkat dan batu.

Polisi menangkap sepuluh orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi demonstrasi berujung anarkis di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (29/8).
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Demo Semarang demo ojol Demo Mahasiswa demo bela affan aksi solidaritas anarkis polda jateng polrestabes semarang polisi Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU