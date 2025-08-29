JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kerusuhan Aksi Solidaritas Affan di Semarang: Kantor Gubernur Jebol, Mobil Dibakar, 10 Orang Ditangkap

Kerusuhan Aksi Solidaritas Affan di Semarang: Kantor Gubernur Jebol, Mobil Dibakar, 10 Orang Ditangkap

Jumat, 29 Agustus 2025 – 23:07 WIB
Kerusuhan Aksi Solidaritas Affan di Semarang: Kantor Gubernur Jebol, Mobil Dibakar, 10 Orang Ditangkap - JPNN.com Jateng
Mobil yang terpakir di depan Kantor Gubernur Jateng dibakar massa aksi solidaritas untuk Affan Kurniawan, Jumat (29/8). Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi solidaritas menuntut keadilan untuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta, berubah jadi kerusuhan besar di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (29/8) malam.

Situasi mencekam pecah setelah pagar Kantor Gubernur Jateng dijebol massa. Tiga mobil dan tiga motor dibakar, pos Satpol PP serta kantin juga dirusak.

Kobaran api pun menjulang tinggi dari area parkir belakang kantor Gubernur Jateng.

Baca Juga:

Tak berhenti di situ, massa merangsek ke kawasan Simpang Lima dan membakar pos polisi. Polisi pun membalas dengan tembakan gas air mata dan water canon.

“Mobil dibakar, kaca-kaca dipecahkan, warung dan pos juga dibakar massa,” tegas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

Dalam kerusuhan itu, tujuh orang luka-luka, terdiri dari enam polisi dan satu warga sipil. Korban luka dilarikan ke RS Roemani dan Dokkes Polda.

Baca Juga:

Polisi juga menangkap sepuluh orang yang diduga sebagai provokator. Mereka kini sudah diamankan di Polrestabes Semarang.

“Massa saat ini yang ditangkap ada sepuluh orang. Sudah didata, diperiksa oleh Reserse Polrestabes Semarang,” ungkap Artanto.

Aksi solidaritas menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan di Kota Semarang berubah ricuh.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   aksi solidaritas affan kurniawan kerusuhan semarang aksi ojol minta keadilan afan kurniawan polda jateng kantor gubernur jateng demo di semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU