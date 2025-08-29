Kerusuhan Aksi Solidaritas Affan di Semarang: Kantor Gubernur Jebol, Mobil Dibakar, 10 Orang Ditangkap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi solidaritas menuntut keadilan untuk Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di Jakarta, berubah jadi kerusuhan besar di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (29/8) malam.

Situasi mencekam pecah setelah pagar Kantor Gubernur Jateng dijebol massa. Tiga mobil dan tiga motor dibakar, pos Satpol PP serta kantin juga dirusak.

Kobaran api pun menjulang tinggi dari area parkir belakang kantor Gubernur Jateng.

Baca Juga: 10 Orang Ditangkap Seusai Aksi Solidaritas Bela Affan di Semarang Berubah Anarkis

Tak berhenti di situ, massa merangsek ke kawasan Simpang Lima dan membakar pos polisi. Polisi pun membalas dengan tembakan gas air mata dan water canon.

“Mobil dibakar, kaca-kaca dipecahkan, warung dan pos juga dibakar massa,” tegas Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

Dalam kerusuhan itu, tujuh orang luka-luka, terdiri dari enam polisi dan satu warga sipil. Korban luka dilarikan ke RS Roemani dan Dokkes Polda.

Polisi juga menangkap sepuluh orang yang diduga sebagai provokator. Mereka kini sudah diamankan di Polrestabes Semarang.

“Massa saat ini yang ditangkap ada sepuluh orang. Sudah didata, diperiksa oleh Reserse Polrestabes Semarang,” ungkap Artanto.