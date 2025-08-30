JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ratusan Tenaga Pendidikan Temanggung Segera jadi PPPK Paruh Waktu

Ratusan Tenaga Pendidikan Temanggung Segera jadi PPPK Paruh Waktu

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 03:00 WIB
Ratusan Tenaga Pendidikan Temanggung Segera jadi PPPK Paruh Waktu - JPNN.com Jateng
Ilustrasi PPPK. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Sebanyak 591 tenaga pendidikan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bakal diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Mereka berasal dari kalangan guru tidak tetap, tenaga administrasi hingga penjaga sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Temanggung.

Kepala Dindikpora Temanggung Agus Sujarwo menyebutkan jumlah itu terdiri atas kategori R2 dan R3 sebanyak 246 orang serta R4 sebanyak 345 orang.

Baca Juga:

“R2 dan R3 adalah non-ASN yang terdata di BKN dan sudah ikut seleksi PPPK, tapi tidak bisa mengisi formasi. Sementara R4 adalah pelamar yang mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi juga tidak kebagian formasi. Mereka inilah yang kami usulkan sebagai PPPK paruh waktu,” kata Agus di Temanggung, Jumat (29/8).

Soal gaji, Agus menjelaskan bakal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Perhitungannya, setiap pegawai akan menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan.

“Nilainya bisa saja bertambah, tapi untuk sementara itu yang memungkinkan. Yang penting status mereka jelas,” ujarnya.

Baca Juga:

Meski disebut paruh waktu, jam kerja mereka tetap penuh seperti ASN maupun PPPK reguler.

“Hanya istilahnya saja PPPK paruh waktu. Mereka tetap mendapat NIP PPPK, dan tiap tahun ada evaluasi,” imbuh Agus.

Sebanyak 591 tenaga pendidikan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bakal diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pppk pppk paruh waktu temanggung tenaga pendidikan Guru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU