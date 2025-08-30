Ratusan Tenaga Pendidikan Temanggung Segera jadi PPPK Paruh Waktu

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Sebanyak 591 tenaga pendidikan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bakal diusulkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.

Mereka berasal dari kalangan guru tidak tetap, tenaga administrasi hingga penjaga sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora) Temanggung.

Kepala Dindikpora Temanggung Agus Sujarwo menyebutkan jumlah itu terdiri atas kategori R2 dan R3 sebanyak 246 orang serta R4 sebanyak 345 orang.

“R2 dan R3 adalah non-ASN yang terdata di BKN dan sudah ikut seleksi PPPK, tapi tidak bisa mengisi formasi. Sementara R4 adalah pelamar yang mengikuti seleksi PPPK 2024, tetapi juga tidak kebagian formasi. Mereka inilah yang kami usulkan sebagai PPPK paruh waktu,” kata Agus di Temanggung, Jumat (29/8).

Soal gaji, Agus menjelaskan bakal disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Perhitungannya, setiap pegawai akan menerima sekitar Rp1,5 juta per bulan.

“Nilainya bisa saja bertambah, tapi untuk sementara itu yang memungkinkan. Yang penting status mereka jelas,” ujarnya.

Meski disebut paruh waktu, jam kerja mereka tetap penuh seperti ASN maupun PPPK reguler.

“Hanya istilahnya saja PPPK paruh waktu. Mereka tetap mendapat NIP PPPK, dan tiap tahun ada evaluasi,” imbuh Agus.