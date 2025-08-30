JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Makassar Benar-Benar Membara, Ribuan Massa Bakar Gedung DPRD Sulsel

Makassar Benar-Benar Membara, Ribuan Massa Bakar Gedung DPRD Sulsel

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 01:25 WIB
Makassar Benar-Benar Membara, Ribuan Massa Bakar Gedung DPRD Sulsel - JPNN.com Jateng
Warga menyaksikan saat detik-detik Kantor DPRD Sulawesi Selatan terbakar di Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (30/8/2025) dini hari. ANTARA/Darwin Fatir.

jateng.jpnn.com, MAKASSAR - Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, dilahap si jago merah setelah diserbu dan dibakar massa pada Sabtu (30/8) dini hari.

Kericuhan bermula ketika massa berhasil merobohkan pintu gerbang. Setelah masuk, mereka bertindak brutal dengan melontarkan batu hingga bom molotov ke arah bangunan dewan, membuat api cepat berkobar.

Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari pembakaran Kantor DPRD Kota Makassar di Jalan Andi Pangeran Pettarani. Tak puas, ribuan orang yang terdiri dari mahasiswa dan warga kemudian melanjutkan amukannya ke DPRD Sulsel.

Baca Juga:

Pasukan Marinir TNI yang berjaga sempat mencoba menghadang, tetapi desakan massa tak terbendung hingga akhirnya gedung bersejarah itu ludes terbakar.

"Mungkin rakyat sudah marah sampai berani membakar kantor dewan itu. Kami dibuat sengsara. Pemerintah harus peka terhadap rakyat," tutur Sandy salah seorang warga menyaksikan gedung perwakilan rakyat itu terbakar.

Api merambat hingga ke atap dan menara gedung yang biasa dipakai untuk rapat anggota dewan. Hingga kini belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga:

Situasi makin kacau karena tidak terlihat aparat kepolisian di lokasi. Sementara mobil pemadam kebakaran yang datang tidak mampu berbuat banyak lantaran massa masih memenuhi area kejadian.

Hingga berita ini diturunkan, kondisi di sekitar gedung DPRD Sulsel masih mencekam. Ribuan orang terus berdatangan, dan belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah. (antara/jpnn)

Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, dilahap si jago merah setelah diserbu dan dibakar massa pada Sabtu (30/8) dini hari.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   makassar gedung dprd sulsel dprd sulsel terbakar massa bakar dprd sulsel sulsel

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU