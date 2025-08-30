JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Ambar Hanya Bisa Pasrah Lihat Warung & Mobilnya Dirusak Massa Aksi di Semarang

Ambar Hanya Bisa Pasrah Lihat Warung & Mobilnya Dirusak Massa Aksi di Semarang

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 12:55 WIB
Ambar Hanya Bisa Pasrah Lihat Warung & Mobilnya Dirusak Massa Aksi di Semarang - JPNN.com Jateng
Kolase mobil yang terparkir di halaman belakang Kantor Gubernur Jawa Tengah dibakar massa. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Aksi unjuk rasa menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas terlindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, berujung ricuh di sekitar Kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng) pada Jumat (29/8) malam.

Empat mobil dan tiga sepeda motor dibakar, belasan kendaraan lain dirusak, sementara sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan parah.

Kericuhan bermula ketika massa bergerak dari sekitar Mapolda Jateng menuju Kantor Gubernur.

Baca Juga:

Aparat berulang kali berusaha memukul mundur mereka dengan water cannon dan gas air mata.

Namun, setelah efek gas air mata mereda, massa kembali melakukan perlawanan dengan melempari batu serta benda lain yang diambil dari sekitar lokasi. Kondisi ini berlangsung berulang hingga malam hari.

Saat terdesak di kawasan Taman Indonesia Kaya, massa merangsek masuk ke Kantor Gubernur Jateng melalui gerbang belakang.

Baca Juga:

Pagar dirusak, dirobohkan, lalu massa membabi buta membakar Pos Satpol PP serta empat mobil, tiga sepeda motor di area parkir. Termasuk ada belasan mobil lain dirusak dengan kaca pecah akibat lemparan batu.

Selain kendaraan, fasilitas usaha warga pun ikut menjadi korban. Ambar, pemilik sebuah kantin di lingkungan kantor gubernur mengaku usahanya dihancurkan oleh massa.

Aksi unjuk rasa menuntut keadilan atas kematian Affan Kurniawan di Kota Semarang berujung ricuh.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Demo Semarang affan kurniawan demo di semarang kantor gubernur jateng massa aksi Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU