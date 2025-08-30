JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Sabtu Dini Hari, Massa Aksi di Solo Bakar Gedung Sekwan DPRD

Sabtu Dini Hari, Massa Aksi di Solo Bakar Gedung Sekwan DPRD

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 14:15 WIB
Sabtu Dini Hari, Massa Aksi di Solo Bakar Gedung Sekwan DPRD - JPNN.com Jateng
Kondisi bangunan yang terbakar (ANTARA/Aris Wasita)

jateng.jpnn.com, SOLO - Massa aksi unjuk rasa di Kota Solo, Jawa Tengah, membakar ruang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Surakarta pada Sabtu (30/8) dini hari.

Gedung dua lantai itu hangus terbakar hampir di seluruh bagian. Hingga pagi hari, asap masih mengepul dari lokasi kejadian.

Seorang petugas pengamanan dalam (Pamdal), Budi, menuturkan ada lima Pamdal yang berjaga saat gedung diserbu massa.

Baca Juga:

“Pas maghrib itu rombongan masih sedikit, sudah masuk sini. Bawa tiang bendera dan atribut. Yang paling parah setelah isya,” ujar Budi.

Menurutnya, api baru benar-benar dipadamkan sekitar pukul 04.30 WIB.

Ketua DPRD Kota Surakarta Budi Prasetyo mengaku kaget dengan kejadian itu. Ia menyebut tidak ada informasi soal rencana aksi lanjutan di gedung DPRD.

Baca Juga:

“Informasi yang kami dapat aksi hanya di Markas Brimob dan persimpangan Gladak Slamet Riyadi. Makanya kami biasa saja, tidak ada persiapan pengamanan khusus,” katanya. 

Sebelumnya, massa aksi juga melakukan perusakan fasilitas umum, mulai dari pembatas jalan di depan Stadion Manahan hingga kawasan Jalan Slamet Riyadi. (antara/jpnn)

Massa aksi unjuk rasa di Kota Solo, Jawa Tengah, membakar ruang Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Surakarta pada Sabtu (30/8) dini hari.

Redaktur & Reporter : Danang Diska Atmaja

Sumber antara
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   massa aksi sabtu dini hari sekwan dprd kota solo demo 29 agustus

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU