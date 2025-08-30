Film Uttarani: Cara SCU Semarang Kenalkan Sosok Ratu Kalinyamat ke Gen Z

JPNN.com

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Fakultas Bahasa dan Seni (FLA) Soegijapranata Catholic University (SCU) membuktikan sejarah yang tak membosankan lewat film 'Uttarani: Sang Ratu dari Utara' yang diputar dan dibedah secara langsung di Ruang Theater Fransiskus Asisi, Jumat (29/8). Foto: Danang Diska Atmaja/JPNN

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Siapa bilang sejarah itu membosankan? Fakultas Bahasa dan Seni (FLA) Soegijapranata Catholic University (SCU) membuktikan sejarah yang tak membosankan lewat film 'Uttarani: Sang Ratu dari Utara' yang diputar dan dibedah secara langsung di Ruang Theater Fransiskus Asisi, Jumat (29/8).

Film ini bukan sekadar tontonan. Lewat kolaborasi antara Program S1 Digital Performing Arts FLA SCU dengan Rumah Khalwat dan Balai Budaya Rejosari (RKBBR) Kudus, Uttarani menghadirkan sejarah sebagai ruang dialog, refleksi, dan inspirasi.

Tokoh sentralnya adalah Ratu Kalinyamat, pahlawan nasional asal Jepara. Sosok perempuan abad ke-16 ini dihidupkan kembali melalui empat nilai utama, yakni kesetiaan, keadilan, keberanian mengambil keputusan, dan pengendalian diri.

Nilai-nilai yang tetap relevan hingga kini, khususnya bagi Gen Z.

“Generasi muda sekarang cenderung kurang peduli sejarah. Lewat film ini, kami ingin nilai-nilai pahlawan bisa ‘ngena’ dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,” ungkap Gerardus Majella Adhyanggono selaku Dekan FLA sekaligus sutradara dan penulis naskah film.

Proses pembuatan film ini memakan waktu tiga tahun, dari riset hingga produksi, dengan mahasiswa SCU ambil peran di depan dan di belakang layar.

Bagi Archangela Averina Zora, pemeran utama dalam film ini, pengalaman di produksi Uttarani lebih dari sekadar akting.

“Film ini membuka mata saya bahwa sejarah itu hidup, dan kita bisa belajar banyak dari keputusan tokoh-tokoh masa lalu. Ratu Kalinyamat memberi inspirasi bahwa perempuan juga bisa berpengaruh besar bagi masyarakat,” kata Ave.

SCU Semarang melalui film Uttarani: Sang Ratu dari Utara berkomitmen mengenalkan sejarah kepada Gen Z.
